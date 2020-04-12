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Öğretmenler okul kütüphanesini öğrencilerin evine taşıdı

BİTLİS HABERLERİ  | 12.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Bitlis’in Aydınlar Beldesi Ortaokulu öğretmenleri, “Evde kal daha çok kitap oku” projesi kapsamında okul kütüphanesini öğrencilerin evine taşıdı.Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında “evde kal” uyarısının ardından Türkiye genelinde okullara ara verilip öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) üzerinden eğitim verilmeye devam ediliyor.

Bitlis’in Aydınlar Beldesi Ortaokulu öğretmenleri, “Evde kal daha çok kitap oku” projesi kapsamında okul kütüphanesini öğrencilerin evine taşıdı.
Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında “evde kal” uyarısının ardından Türkiye genelinde okullara ara verilip öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) üzerinden eğitim verilmeye devam ediliyor. Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, temas yoluyla yayılan bu virüs karşısında öğrencilere evde kalmaları uyarısında bulundu. İlçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınlar Beldesi Ortaokulu Müdürü Şakir Karaaslan ve beraberindeki Mehmet Akif Günal, Tarık Çetinkaya, Mehmet Yılmaz, Burak Çolak ve Uğur Durmuş isimli fedakâr öğretmenler, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için ev ev dolaşarak kütüphanedeki kitapları öğrencilere teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.
Okul Müdürü Şakir Karaaslan, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Okulumuzun gönüllü öğretmeleriyle birlikte öğrencilerimizi evde tutabilmek ve girecekleri LGS için hazırlıklarını devam ettirebilmeleri için ev ev, kapı kapı gezerek hem hikaye kitapları hem de LGS için deneme kitapları dağıttık. Yeter ki öğrencilerimiz evde kalsınlar. Biz yine evlerine kadar gidip her ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” dedi.

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