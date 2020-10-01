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Öğretmenlerden öğrencileri için "Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz" videosu

HATAY HABERLERİ  | 01.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Öğretmenlerden öğrencileri için "Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz" videosu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerine özlemlerini, hazırladıkları "Sizsiz Sınıflarımız Sessiz, Biz Eksiğiz" adlı videoyla anlattı.

Okulda görevli 32 öğretmen ve idareci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğrencileri için video hazırladı.

Videoda öğrencilerine özlemlerini anlatan öğretmenler, ayrıca maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.

Okul Müdürü Kenan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri çok özlediklerini söyledi.

Öğretmenlerle farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Gül, salgın nedeniyle uzun süredir ayrı oldukları öğrencilerine bir an önce kavuşmayı ümit ettiklerini belirtti.

- ''6 aydır öğrencilerimize hasretiz''

Türkçe öğretmeni Burak Karaca da Kovid-19 nedeniyle 6 aydır öğrencilerinden uzak olduklarını anlattı.

Çocukları çok özlediklerini ve bir an önce onlara kavuşmayı istediklerini dile getiren Karaca, "Öğrencilerimiz de bizleri özlemiştir diye düşünüyoruz. Çektiğimiz kliple onlara sevgimizi, hasretimizi ve salgın konusunda uymaları gereken kuralları anlatmaya çalıştık. Velilerimizden de tüm hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz.'' diye konuştu.

Okulun rehber öğretmeni Sümeyye Kaya, öğrencilerini çok özlediğini belirtti.

Müdür Yardımcısı Emine Pınar Özbulur da Kovid-19 kapsamında okullarında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

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