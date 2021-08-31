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Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

31.08.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.

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