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Öğretmenleri konu alan kitaplar

BURSA HABERLERİ  | 24.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Öğretmenler günü dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanırken, öğrenme ve öğretmen kavramıyla çok yakın olan ve hayatımızda derin etkiler bırakan şeylerden bir ise kitaplardır.Dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye’de 24 Kasım’da kutlandığını ifade eden BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, "Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız.

Öğretmenler günü dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanırken, öğrenme ve öğretmen kavramıyla çok yakın olan ve hayatımızda derin etkiler bırakan şeylerden bir ise kitaplardır.
Dünyanın her yerinde farklı tarihlerde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye’de 24 Kasım’da kutlandığını ifade eden BKM Kitap kurucusu Kutbettin Bingölbali, "Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Geçmişten günümüze milletine devletine ne kadar faydalı insan olduysa hepsini muhakkak öğretmenler yetiştirmiştir. Bizi aydınlığa ulaştırmışlardır. Gerek geçmişten bugüne üzerimizde emeği olan öğretmenlerimizin gerekse şu an zor günlerde öğretmenlik yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, onlara saygı ve sevgilerimi iletmek isterim” şeklinde ifade etti.
Ayrıca BKM Kitap ekibinin derlediği, www.bkmkitap.com adresinde bulunabilecek öğretmenleri konu alan eserler şöyle sıralandı;
"Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin, Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıver, İlk Öğretmenim-Cengiz Aytmatov, Ölü Ozanlar Derneği-Nancy H. Kleinbaum, Hakkari’de Bir Mevsim-Ferit Edgü, Karartma Geceleri-Rıfat Ilgaz, Biz İnsanlar-Peyami Safa, İdealist Öğretmen-Grigory Petrov ve Bizim Köy-Mahmut Makal."

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