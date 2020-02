"Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı olmuşlardır"

Kütahya’nın Emet ilçesinde okullarda görev yapmakta olan öğretmen adayları, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Doğan ile birlikte, hizmet içi eğitim kapsamında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı makamında ziyaret ettiler.

Toplumun geleceğini inşa eden öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ’’İnsanımızı yüksek idealler doğrultusunda yetiştiren ve geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimiz toplumumuzda en kutsal görevi ifa eden vatandaşlarımız olarakta görülmektedir. Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı, yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Şüphesiz ki ülkemiz, sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir. Bizlerde görevlerine ilçemizde başlayan öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyoruz’’ dedi.