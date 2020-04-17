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Öğretmenlerin evlerinde ürettiği siperlikler görevlilere ulaştırılıyor

YALOVA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Yalova'da evlerinde aileleriyle birlikte 3D yazıcıdan siperli maske üreten öğretmenler, sağlık çalışanları başta olmak üzere alanda görevli personellere destek veriyor - Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun: - "Biz zaten zor zamanlarda birbirine kenetlenebilen ve çok güzel üretim yapan bir milletiz. Bu noktada da biz eğitim camiası olarak şu ana kadar 3 bin maskeye ulaştık"

Yalova'da öğretmenlerin evlerinde ürettikleri siperli maskeler, ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılıyor.

Yalova'da 20 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele aktif görev alan sağlık, emniyet, jandarma ve alanda görevli çalışanlar için evlerinde 3D yazıcılarla siperli maske üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 haftada üretilen yaklaşık 3 bin maskeyi sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere alanda görevli personellere ulaştırıyor.

Kurumlara dağıtım programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, siperli maske üretiminin öğretmenler sayesinde çok hızlı geliştiğini ifade etti.

Tosun, "Bu, birlik ve beraberliğin en güzel örneği. Biz zaten zor zamanlarda birbirine kenetlenebilen ve çok güzel üretim yapan bir milletiz. Bu noktada da biz eğitim camiası olarak şu ana kadar 3 bin maskeye ulaştık. Başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet, jandarma, AFAD, 112, tarım, İŞ-KUR, SGK ve sahaya çıkıp vatandaşlarla bire bir temas halinde olan tüm görevlilerin maske ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin, bu zor süreçte gerek öğrencilerimizin evlerinde uzaktan eğitim almasına verdikleri katkı, gerek maske üretiminden dezenfektan üretimine kadar vermiş oldukları destekler çok çok önemli."

Eğitim camiasının, salgının başından itibaren desteklerini esirgemediğini ifade eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, Tosun'a maskeler için teşekkür etti.

Evinde maske üretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Mustafa Yumuk da, maske üretiminde eşi ve 2 çocuğundan büyük destek aldığını söyledi.

3 haftadır evde maske üretimi yaptıklarını belirten Yumuk, "Öğretmenler olarak ailelerimizle birlikte üretim yapıyoruz. Ben de eşim ve çocuklarımla birlikte üretim yapıyorum. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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