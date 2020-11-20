YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Öğretmenlerin fidanları toprakla buluştu

Öğretmenlerin fidanları toprakla buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.11.2020 15:04 | Son Güncelleme

Erdek’te ’Öğretmenler Haftası’ etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu bahçesinde aday öğretmenlerin katılımıyla çok sayıda fidan dikildi.Korona virüs önlemleri dikkate alınarak, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’unda katıldığı fidan dikim etkinliğinde aday öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu.

Erdek’te ’Öğretmenler Haftası’ etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu bahçesinde aday öğretmenlerin katılımıyla çok sayıda fidan dikildi.
Korona virüs önlemleri dikkate alınarak, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’unda katıldığı fidan dikim etkinliğinde aday öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu. 16-24 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla eğitim ordusuna yeni katılan aday öğretmenlerle birlikte, korana virüsü önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak hatıra fidanı diktiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, düzenlenen etkinliğe bizzat katılarak destek veren Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’a teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı Dehşet anlar! Önce küfretti, sonra saldırdı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:59
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.