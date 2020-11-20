Öğretmenlerin fidanları toprakla buluştu

Erdek’te ’Öğretmenler Haftası’ etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu bahçesinde aday öğretmenlerin katılımıyla çok sayıda fidan dikildi.

Korona virüs önlemleri dikkate alınarak, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’unda katıldığı fidan dikim etkinliğinde aday öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu. 16-24 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla eğitim ordusuna yeni katılan aday öğretmenlerle birlikte, korana virüsü önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak hatıra fidanı diktiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, düzenlenen etkinliğe bizzat katılarak destek veren Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’a teşekkür etti.

