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Öğretmenliği bırakıp baba mesleğine başladı

leyla.kader leyla.kader
GİRİŞİMCİLİK  | 09.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bingöl'de 9 yıl anasınıfı öğretmenliği yapan Ayşe Dinler (36), öğretmenlikten istifa ederek baba mesleği tekstil sektörüne girdi. Kent merkezinde kiraladığı evde tekstil atölyesini kuran Dinler, 5 personelle aylık 2 bin ürün üretiyor.

Hibe desteğiyle iş alanını geliştiren Dinler, 300 kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor.

Ayda 2 bin ürün üretiyor

Anasınıfı öğretmeni Ayşe Dinler, 2016 yılında mesleğinden istifa ederek, baba mesleği olan tekstil sektörüne girdi. Kent merkezinde atölye kurma girişiminde bulunan Dinler, işyeri kiralarının pahalı olmasından dolayı bir daire kiraladı.
2 personelle işe başlayan Dinler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) sunduğu projeyle 150 bin lira destek aldı. Aldığı desteğin ardından işini geliştiren Dinler, işçi sayısını 5'e çıkardı. Dinler, ayda 2 bine yakın ürün üretilen atölyedeki işçi sayısını 300'e çıkarmayı amaçlıyor.

'AYLIK 2 BİNE YAKIN ÜRÜN ÜRETİYORUZ'

'AYLIK 2 BİNE YAKIN ÜRÜN ÜRETİYORUZ'
Dinler, önümüzdeki dönemlerde geliştireceği projeyle 300 kişiye istihdam alanı oluşturmayı hedeflediğin ifade ederek, "9 yıl ana sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra, baba mesleğini yaşatmak için bıraktım. İşe ilk olarak ev tutarak başladım. Dükkan kiraları yüksek olduğu için ev tutmak daha cazip geldi. Ben dahil olmak üzere 2 personel ile ev tekstil ürünleri yapmaya başladık. Aylık 2 bine yakın ürün üretiyoruz. Bunu iç piyasaya pazarlamaya başladık. KOSGEB'ten 150 bin liralık destek alarak makine ve çeşitli materyal alımları yaptım. Fırat Kalkınma Ajansı'ndan da destek almayı düşünüyorum. Buradan destek alırsam, 1000 metre karelik başka bir alana taşınarak kendi markamla dış piyasaya hazırlayacağım. Çalışanların sayısını da 300'e çıkarmayı hedefliyorum" dedi.
Bingöl'de kalifiye personel bulmakta güçlük çektiğini anlatan Dinler, "Bingöl'de personel sıkıntımız var. Yatırımcıların buraya gelmesini bekliyoruz. Ne kadar yatırım olursa, eleman potansiyelimiz de o kadar iyi olur. Buradaki insanlarımız çalışmak istiyor. Fakat bugüne kadar buraya ciddi bir yatırım yapılmamış. Toplu olarak çalışma alanları olmadığından bireyler bir arayış içerisindeler" diye konuştu. KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
ogretmenlik tekstil

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