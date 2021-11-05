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Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

05.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen sınırda yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala İlçesi Sarıcaali köyündeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin öğretmenlikten ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosya kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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