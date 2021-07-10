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Oğulcan Çağlayan: PSV maçına odaklandık!

10.07.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Oğulcan Çağlayan: PSV maçına odaklandık!

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa'yı 4-2 yendikleri hazırlık maçının ardından konuştu.

PSV Eindhoven maçına odaklandıklarını kaydeden Oğulcan, "Hazırlık maçı dahi olsa Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. PSV hazırlıklarına devam ediyoruz, Kasımpaşa'yı iyi bir oyunla 4-2 yendik. Şimdi Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha var, takım olarak PSV maçına konsantreyiz. İnşallah Hollanda'da avantajlı bir skor alıp İstanbul'da bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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