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Oğullarının silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı

24.02.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğullarının silahla vurduğu anne hayatını kaybetti, baba yaralandı

Şanlıurfa'da tartıştıkları oğulları tarafından silahla vurulan anne yaşamını yitirdi, baba yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde, İ.H.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı annesi H.B. (76) ve babası E.B'yi (81) silahla vurdu.

Anne H.B. olay yerinde hayatını kaybetti, baba ise 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli İ.H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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