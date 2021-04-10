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Ogün Kaptanoğlu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katıldı

10.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranının çok izlenen yapımlarından Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Turanşah karakterine hayat verecek olan Ogün Kaptanoğlu, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Ogün Kaptanoğlu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katıldı

TRT 1'de pazartesi akşamlarına damga vuran 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun kadrosu büyümeye devam ediyor. Büyük sırrın açığa çıkmasıyla tansiyonun yükseldiği geçtiğimiz haftanın ardından yayınlanacak yeni bölümde diziye Ogün Kaptanoğlu dahil oluyor.

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Kaptanoğlu, Melikşah'la düşman olan amcaoğlu Turanşah karakteriyle ekranlara gelecek.

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TRT 1'in geniş kitlelerce büyük beğeni toplayan tarihi dram türündeki dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünden itibaren Ogün Kaptanoğlu da izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, Turanşah karakterine hayat verecek.


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Anahtar Kelimeler:
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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