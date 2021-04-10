Ogün Kaptanoğlu, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine katıldı

TRT 1'de pazartesi akşamlarına damga vuran 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun kadrosu büyümeye devam ediyor. Büyük sırrın açığa çıkmasıyla tansiyonun yükseldiği geçtiğimiz haftanın ardından yayınlanacak yeni bölümde diziye Ogün Kaptanoğlu dahil oluyor.
Kaptanoğlu, Melikşah'la düşman olan amcaoğlu Turanşah karakteriyle ekranlara gelecek.
TRT 1'in geniş kitlelerce büyük beğeni toplayan tarihi dram türündeki dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünden itibaren Ogün Kaptanoğlu da izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, Turanşah karakterine hayat verecek.
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