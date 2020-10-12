YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor

Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 12.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Selçuklu döneminde Erzincan’a yerleşen Oğuz boylarının kültürel mirası olan Cengerli Kilimi yerel aktörlerin imkânlarıyla yaşatılmaya çalışılarak dünyaya açılacak.Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarını (ERMEK) ziyaret etti.KUDAKA 2020 yılı SOGEP kapsamında desteklenen “Erzincan Tekstil Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi” projesinin imza töreni sonrası Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşlik ettiği ziyarette, Cengerli Kilimi ve yöresel değerlerin yaşatılması ve uluslararası alanda duyurulması için istişarelerde bulunuldu.

Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor

Selçuklu döneminde Erzincan’a yerleşen Oğuz boylarının kültürel mirası olan Cengerli Kilimi yerel aktörlerin imkânlarıyla yaşatılmaya çalışılarak dünyaya açılacak.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarını (ERMEK) ziyaret etti.
KUDAKA 2020 yılı SOGEP kapsamında desteklenen “Erzincan Tekstil Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi” projesinin imza töreni sonrası Belediye Başkanı Bekir Aksun’un eşlik ettiği ziyarette, Cengerli Kilimi ve yöresel değerlerin yaşatılması ve uluslararası alanda duyurulması için istişarelerde bulunuldu. Yapılan istişareler kapsamında, Erzincan özelinde üretilen ve tarihi bir geçmişi olan Cengerli Kiliminin coğrafi işaretinin alınması ve el emeği ile üretilen ürünlerin pazarlamasının internet alanına da girmesi gerekliliği üzerinde mutabık kalınarak bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.
Selçuklu döneminde Erzincan’a yerleşen Oğuz boylarının kültürel mirası olan Cengerli Kilimi yerel aktörlerin imkânlarıyla yaşatılmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Erzincan Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Kurslarında (ERMEK) kursiyerler eliyle aslına uygun yöntemlerle ve tarihi figürler kullanılarak günümüzde de Cengerli Kilimi dokunmaktadır.
Erzincan’da işsizliğin azaltılması ve yöresel ürünlerin yaşatılması amacıyla kurslar düzenleyip özellikle kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının sağlanması için faaliyet gösteren ERMEK’te Cengerli Kiliminin yanı sıra dekoratif tablo, çelik kalem bakır işlemesi, iğne oyası gibi yöresel el yapımı ürünlere de değer katılmaktadır.
Ziyaretin sonunda Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’e günün anısına dekoratif bir tablo hediye etti.

Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi dünyaya açılıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Pursaklar’dan Suriyelilere yardım
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim’de başlıyor
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 19 Ekim’de başlıyor

Erzincan Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:14
İkindi
15:22
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Erzincan Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Hızmet Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Erzincan'da iki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Erzincan Belediye Başkanı Aksun: “Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum”
Erzincan Belediye Başkanı Aksun: “Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum”
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
Doğuda Kurulan Fabrikalar Kadın Istihdamını Artırıyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
Erzincanlı Gönüllü Gençler, Köy Okullarında Yardıma Koşuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.