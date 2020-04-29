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Oğuzeli Belediyesi gıda yardımlarını sürdürüyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediyesi korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ve Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan gıda yardımlarına aralıksız devam ediyor.Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşın hem sağlığının hem ekonomisinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Devletimizin aldığı tedbir ve önlemlerle inşallah başımızdaki tehlikeyi en az hasarla atlatacağız” dedi.Başkan Kılıç, “Oğuzelimiz’de göreve geldiğimiz 6 yıldan bu yana gıda kolisi yardım çalışmalarımızı bu yıl Kaymakamlığımız ile koordineli bir şekilde daha kapsamlı olarak yürütüyoruz.

Oğuzeli Belediyesi korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ve Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan gıda yardımlarına aralıksız devam ediyor.
Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşın hem sağlığının hem ekonomisinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Devletimizin aldığı tedbir ve önlemlerle inşallah başımızdaki tehlikeyi en az hasarla atlatacağız” dedi.
Başkan Kılıç, “Oğuzelimiz’de göreve geldiğimiz 6 yıldan bu yana gıda kolisi yardım çalışmalarımızı bu yıl Kaymakamlığımız ile koordineli bir şekilde daha kapsamlı olarak yürütüyoruz. Bunları lütuf olarak görmüyoruz, aziz milletimize karşı görev olarak kabul ediyoruz. İnşallah ilçemizde Cenab-ı Allah’ın izniyle, hayırseverlerimizin kıymetli destekleriyle açta açıkta kimse kalmayacak. Bunun teminatı Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Allah yardımcımız olsun, inşallah güzel günler yakındır, hep beraber bu tehlikeyi atlatacağız diye umut ediyorum. Oğuzelimiz bizler emanet, bizlerde devletimize ve Allah’a emanetiz. Lütfen evinizde kalın” ifadelerini kullandı.

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