Oğuzhan Koç Afyonkarahisar'da konser verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi.

3 bin yıllık Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde düzenlenen konsere, Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, vali yardımcıları Mehmet Boztepe ve Mehmet Keklik, İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve vatandaşlar katıldı.

Oğuzhan Koç, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

