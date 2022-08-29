Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı olay oldu

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir Sarıyer'deki organize ettikleri bir düğünle evlendi. Düğünde nikah şahitlerinden biri olan Acun Ilıcalı yoğunluğuna rağmen düğüne geldi. Yorgun olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya düğüne girerken görüntülendi.

Düğüne katılan isimlerden Acun Ilıcalı girişte yaptığı açıklamada "Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor" dedi.

EL ELE TUTUŞMADILAR

Bu konuşma sırasında Ayça Çağla'nın uzakta durması ve utangaç bakışları gözlerden kaçmadı. İkilinin el ele tutuşmaması da yorumlarda konuşulan konulardan biriydi.

Aynı zamanda genç sevgilinin iddialı tarzı da dikkat çekti.

Ayça Çağla'yı görenlerin bir kısmı "Çok güzelsin" yorumları yaparken bir kısmı da "Fosforlu kaleme benzemiş" yorumları yaptı.



