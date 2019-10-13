Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin ayrıldı!

Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri haberleri ile sevenlerini heyecanlandıran ikiliden kötü haber geldi. Bir Dönem Tv8'de yayınlanan 'Bana baba dedi' dizisinde tanışan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.

Saygı çerçevesinde aşklarını bitirdikleri öğrenilen ikilinin işlerine yoğunluk vereceği konuşulurken, Oğuzhan Koç'un Instagram'dan Yağmur Tanrısevsin'le olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.

Öte yandan birbirlerini takip etmeyi bırakmayan ikilinin sevenleri, bu duruma üzüldüklerini dile getirdi.

Tanrısevsin, geçtiğimiz gün evlilik iddialarına cevap vermiş ve "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

