Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı karşılaşmanın 37. dakikasında Pepe'nin golüyle öne geçen Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal'ın yerine 27'de oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 45'te farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Oğuzhan attığı golden sonra kulaklarını tıkayarak sevindi.
Milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'a Vodafone Park'ta yenildikleri maçta kendisini ıslıklayan taraftarların protestosuna bu şekilde karşılık verdi.
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