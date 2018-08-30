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Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Partizan maçında attığı golden sonraki sevinciyle adeta kendisini eleştirenlere mesaj verdi.

Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı karşılaşmanın 37. dakikasında Pepe'nin golüyle öne geçen Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal'ın yerine 27'de oyuna giren Oğuzhan Özyakup, 45'te farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Oğuzhan attığı golden sonra kulaklarını tıkayarak sevindi.

Milli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'a Vodafone Park'ta yenildikleri maçta kendisini ıslıklayan taraftarların protestosuna bu şekilde karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne guzel meslek bı gol at senı yarım sezon gotursun neresı yıldız bu herıfn
Adam haklı ilk haftalardan fena yüklenildi beşiktaş 2 sene önce tiki taka yapıyor dediğimizde bu adam o grubun içindeydi pas verip alabildiğinde neler yapabileceğini gösteriyor birazda olsa en azından yerli diye futbolcularımıza sahip çıkalım
eleştiriye kulak tıkama dinle. yaşın genç atiba kadar koşmuyorsun onun için senden ancak bu kadar olur başka olmaz. seni fazla gözğmüzde büyüttük beklenti fazlaydı ama sen bendeb bu kadar oluyor imajını verdin bize.
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