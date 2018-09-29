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Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.09.2018 21:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Kayserispor maçında 60. dakikada oyundan alınan Oğuzhan Özyakup teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in elini sıkmadı.

Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki

Beşiktaş-Kayserispor maçının 60. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmayarak bu karara tepki gösterdi.

Beşiktaş - Kayserispor maçında Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, teknik direktörünün uzattığı elini sıkmadı.

Direkt olarak yedek kulübesine giden Oğuzhan, Şenol Güneş'in kararından memnun olmadığını bir hayli belli etti.

QUARESMA'YI HATIRLATTI
Oğuzhan'ın bu hareketi geçtiğimiz haftadaki Fenerbahçe derbisinde 90. dakikada oyundan alınan Quaresma'nın Şenol Güneş'e tepkisini hatırlattı.


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