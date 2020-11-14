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Okaka'dan Fenerbahçe cevabı

İTALYA HABERLERİ  | 14.11.2020 18:30 | Son Güncelleme

Udinese forması giyen Stefano Okaka, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler ile ilgili konuştu.

Okaka'dan Fenerbahçe cevabı

İtalya Milli Takımı'na çağrılan 31 yaşındaki Stefano Okaka, Il Gazzettino'ya yaptığı açıklamada, "Antonio Conte bana güvendi. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Geleceğin kendisi için ne getireceğini bilmediğini söyleyen Okaka, kendisine Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Bu konuda şaka yapmıyorum. Hakkımda yazılan yanlış şeyler var. Udinese ile ilişkilerim harika ve burada mutluyum" dedi.

Udinese ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta 2 gol 1 asistle oynuyor.

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