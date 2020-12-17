Okaliptus yağı mucizesi! Maskenize bir damla damlatırsanız...

Modern tıptan önceki yüzyıllar boyunca bitkiler ve onlardan elde edilen destek ürünleri, çeşitli hastalıkların tedavisi ve vücudun sağaltımında kullanılıyordu. Tüm dünyada yüz milyonlarca insanı etkileyen koronavirüs pandemisinde de dirençli ve sağlıklı bir bünye için bitki çayları, yağları ya da bitkilerden elde edilen çeşitli özütlerin destek amaçlı kullanımı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

'VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ BİTKİLER'

Virüslerle savaşan, enfeksiyonların önüne geçebilen ya da hastalığın şiddetini azaltmada faydası görülebilen antiviral etkileri yüksek bitkiler hakkında bilgi veren Dr. Ebru Özdemir Nath, bu bitkilerin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Nath, “İlaç teknolojilerinin gelişmediği çağlarda insanlar doğadaki bitkileri farklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanıyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren ve virüslere karşı etkili bitkiler bugün daha da önem kazandı” diye konuştu.

VİRÜSLERE KARŞI HANGİ BİTKİLER ETKİLİ?

Antiviral etkisi bulunan bitkilerin, yağları ya da çaylarının hem dahili kullanımı hem de uçucu yağlar ya da kremlerinin harici yollardan kullanılmasıyla dezenfektan olarak etki gösterebildiklerini belirten Dr. Nath, farklı virüs türleri üzerinde antiviral etkili aromatik bitki türleri arasında adaçayı, bergamot, beyaz kekik, biberiye, çay ağacı, ıtır, karanfil, limon otu, melissa, mercan köşk, okaliptus, paçuli, tarçın ve tatlı portakalın sayılabileceğini belirtti.