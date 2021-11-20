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Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

20.11.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber Global'de yayınlanan Muhabbet Kralı programında Okan Bayülgen'in gündeminde Z kuşağı vardı. Bayülgen "Z Kuşağı'ndan hiç hazzetmiyorum" dedi.

Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum

Haber Global’de yayınlanan ‘Muhabbet Kralı’ programında Okan Bayülgen, sosyolog Prof. Dr. Barış Erdoğan’ı konuk etti.

"HAPI YUTMUŞ KUŞAK"

Program konuğu Barış Erdoğan, “Z Kuşağı’na ‘hapı yutmuş kuşak’ diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış, gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olarak ise sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olarak ise dünyada da Avrupa’da da 2. Dünya Savaş’ından sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak” diye konuştu.

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"DÜZENLİ OLARAK KAFA BULMAK İSTİYORUM"

Okan Bayülgen de Erdoğan’ın sözlerinin ardından “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum ve Alfa’yı kurtarmak istiyorum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GECİKMEDİ

Okan Bayülgen daha önce sosyal medya fenomenleri ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Okan Bayülgen’in, “Z kuşağından hiç hazzetmiyorum” açıklamasından sonra, sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Bazı kullanıcılar Okan Bayülgen’in bu tarz açıklamaları gündeme gelmek için yaptığını dile getirirken bazıları ise Okan Bayülgen’in yaşlandıkça değiştiğini dile getiren yorumlarda bulundu.

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Okan Bayülgen
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