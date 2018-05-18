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Okan Buruk: Akhisar'da devam etmek istiyorum

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 18.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor'u 2-1 yendikleri maçla ilgili, "Kazanarak bitirmek bizim için anlamlıydı." dedi.

Okan Buruk: Akhisar'da devam etmek istiyorum

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son maçına güvenle başladıklarını söyledi.

Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra Kayserispor deplasmanında kazandıkları maçın kendilerini rahatlattığını ifade eden Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu maçta sezon içinde şans vermediğimiz oyuncular vardı. Kazanarak bitirmek bizim için anlamlıydı. İlk yarı 1-0 öndeyken yaptığımız hatalar oldu. İkinci yarı daha dengeli bir oyun izledik. Günün sonunda kazanan takım olmak sevindirici. Beni bugün en çok sevindiren Hasan Ali'nin sahalara geri dönmesidir. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun sergiledi. Hasan Ali, sezon başında bir sakatlık geçirmişti. Ligin ilk maçına da Hasan Ali ile başlayacaktık ama maçtan bir gün önceki sakatlığı ona formayı nasip etmemişti. Bugün tekrar sahalara döndü ve ilk 11'de oynadı. Çok da güzel bir gol attı. Türk futbolunun geleceği için bizi en çok mutlu eden bugün Hasan Ali'nin performansıydı. Diğer oyuncularıma da teşekkür ediyorum."

Buruk, Akhisarspor taraftarlarına bu sene hem kupa hem de ligin son maçında 3 puan armağan ettiklerini dile getirdi.

Yeni sezonla ilgili bir soru üzerine Buruk, "Ben de burada devam etmek istiyorum. Başkanımız da devam etmek istiyor. İnşallah oturup konuşup anlaşmayı bir an önce yaparız. Kayserispor maçından sonra sezon planlamasını yapmaya başladık. İç transferde tüm oyuncularımızla görüşüp, daha sonra dış transfere yöneleceğiz. Takviye yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene daha zor olacak. Avrupa ve Türkiye Kupası, lig gibi zorlu maratonlar bizi bekliyor. Çok daha güçlü ve geniş kadromuzun olması gerekiyor. Bunun için çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Buz: "Gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadık"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise özellikle kupayı aldıkları için Okan hocayı ve tüm Akhisar camiasını tebrik ettiğini vurguladı.

Akhisarspor müsabakanın kendileri için sezonun bir aynası olduğunu ifade eden Buz, şunları kaydetti:

"Gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadık. Kırılma anları bizim lehimize değil. Büyük bir mücadele verdik ama maalesef işte buraya da moralsiz geldik. Futbolcular elinden gelen her şeyi yaptı. Bir sürü parametreler vardı ama Osmanlıspor her zaman mücadelesini verdi. Camiamızdan, yönetimimizden, taraftarlarımızdan, bizi seven insanlardan, özellikle kulüp çalışanlarından, değerli basın mensuplarından, Türk futboluna hizmet eden insanlardan, hakemlerden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben ediyorum. Futbolun içerisinde olağan şeyler bunlar. Dersler çıkarılması gerekiyor. Biz de önümüze bakacağız."

Osmanlıspor ile devam edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine Buz, şu anda öyle bir konuşmalarının olmadığını aktardı.

Takımı 6. haftada 1 puanla aldığını hatırlatan Buz, "Şu an 33 puanda. 3-4 puan daha alacaktık ama olmadı. Şimdi önümüze bakacağız. Her şeyimizi öncelikle ligdeki konumumuza verdik." ifadelerini kullandı.

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