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Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası "Kötü niyetli olduğunu düşünüyorum" dedi ve TFF'ye göndermede bulundu! "Sadece neden Galatasaray? Merak ediyorum..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.11.2024 23:51
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Bu fikstürden hepimiz şaşkınız. Tabii ki 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra maç oynuyor. Neden Galatasaray'ın 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrası "Kötü niyetli olduğunu düşünüyorum" dedi ve TFF'ye göndermede bulundu! "Sadece neden Galatasaray? Merak ediyorum..."

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile Galatasaray Hollanda'da karşı karşıya geldi. Yoluna namağlup devam eden sarı - kırmızılılar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak grup aşamasındaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

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"Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık."

"DEVRE ARASI 'RAHAT OLUN' DEDİM VE..."

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"Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dedim. Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk."

"İŞLEMEYEN BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRDİM"

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"Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim."

"FİNAL YOLUNDA HEDEFİMİZ VAR"

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"Tam takım olduğumuzda, özellikle devre arası takviyelerle birlikte... Elimizde iyi oyuncular var. 1-2 takviye yaparsak final yolunda hedefimiz var."

FİKSTÜR SÖZLERİ... "KÖTÜ NİYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

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"Bu fikstürden hepimiz şaşkınız. Tabii ki 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra maç oynuyor. Neden Galatasaray'ın 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa kupası diyorsanız, Avrupa'da puan olsun diyorsanız, ülke puanı için bir yol kat etmeniz gerekiyorsa neden Galatasaray'ı önümüzdeki hafta maç yokken 3 gün sonra oynatıyorsunuz? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsunuz? Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ama burada kötü niyet olduğunu düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi galatasaray
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