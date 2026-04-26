Okan Buruk, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı! Tepki çeken sözler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'tan sarı-lacivertli futbolcuları kızdıracak olay yaratan bir açıklama geldi.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı dakikalar kala, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"KAZANIRSAK ÇOK BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ"

Okan Buruk, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Bugün kazanırsak şampiyon olmuyoruz ama çok büyük bir avantaj yakalıyoruz. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Taraftar stadyumu doldurdu, tek isteğimiz kazanmak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE PROVOKASYON YAPACAK ÇOK OYUNCU VAR!"

Fenerbahçeli futbolcuları hedef alan Okan Buruk, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız ve sadece maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." sözleriyle derbi öncesi gerilimin ve rekabetin fitilini ateşledi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'a ödül! Dalya dedi Derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'a ödül! Dalya dedi
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray sahasına elinde çayla çıktı! Stadyumda çalan şarkı gündem olduKerem Aktürkoğlu, Galatasaray sahasına elinde çayla çıktı! Stadyumda çalan şarkı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

En Çok Aranan Haberler

