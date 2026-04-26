Okan Buruk, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı! Tepki çeken sözler

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sayılı dakikalar kala, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"KAZANIRSAK ÇOK BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ"

Okan Buruk, "Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Bugün kazanırsak şampiyon olmuyoruz ama çok büyük bir avantaj yakalıyoruz. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Taraftar stadyumu doldurdu, tek isteğimiz kazanmak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE PROVOKASYON YAPACAK ÇOK OYUNCU VAR!"

Fenerbahçeli futbolcuları hedef alan Okan Buruk, "Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız ve sadece maça odaklanmamız lazım. Hakeme ve VAR'dakilere güvenmemiz gerekiyor." sözleriyle derbi öncesi gerilimin ve rekabetin fitilini ateşledi.