Okan Buruk, Galatasaray'da yaşanacak ayrılığı canlı yayında resmen açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a konuk oldu. Gelecek sezon öncesi takımın durumu hakkında konuşan Okan Buruk, taraftarların merak ettiği transfer sorularını da yanıtladı.

AYRILIK HABERİNİ DUYURDU

"Nelsson kesin olarak bizimle olmayacak. Kesin olarak ayrılacak oyuncuların başında Nelsson var."

ALISSON - EDERSON - DONNARUMMA

"Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da (EN: James Trafford) bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor."

"GALATASARAY ÇAĞ ATLIYOR"

"Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor."

"GALATASARAY'A GELİRİM DİYORLAR"

"Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir."