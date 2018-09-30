SPOR

Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 30.09.2018 23:13 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk yarıdaki skoru ikinci yarı koruduk. Haklı ve doğru bir galibiyet aldık." dedi.

Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce düşüncelerimizi kazanmak üzerine kurmuştuk. Topun bizde kalması, savunma anlamında biraz daha kalabalık gittik. Daha usta, daha iyi ayaklarla oynadık. Öne geçtikten sonra rakibimizin zaafları olduğunu biliyorduk. Doğru çıkışlarla bu zaafları değerlendirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda skoru korumaya bildik ve haklı bir galibiyet aldık. Fenerbahçe takımının geriye düştükten sonra zorlanacaklarını biliyorduk. Oyuncularıma taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Lige kendi açımdan Fenerbahçe ile başlamak tesadüf oldu. Rakip tabloya baktığımızda çok fazla maç kaybetmişti. Bu hafta bu galibiyet bize nasip oldu. Bu maç bana ve ekibime olumlu yansıdı. Oyuncularım da iyi oynadı. Benimle beraber Fenerbahçe’yi yenmiş oldular ama asıl tebrik oyuncularıma. Yenilgi yüzdesi yüksek olan bir takımdı. Bizde aynıydık maç kazanamıyorduk. Özellikle 1. gol önemliydi. O skoru kazandıktan sonra oyun bizim istediğimiz gibi oldu. Hem skor hem oyun çok güzel oldu. "

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa ettiÇaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti
Okan Buruk resmen Çaykur Rizespor'daOkan Buruk resmen Çaykur Rizespor'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor okan buruk

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık

Okan Buruk: Haklı ve doğru bir galibiyet aldık

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti

Okan Buruk resmen Çaykur Rizespor'da

Okan Buruk resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor Okan Buruk ile prensipte anlaştı!

Çaykur Rizespor Okan Buruk ile prensipte anlaştı!

Çaykur Rizespor Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

Çaykur Rizespor Okan Buruk ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.