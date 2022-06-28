Okan Buruk kafaya koydu, Galatasaray'ı şampiyon yapacak! Paket haline transfer sürprizi...

Galatasaray'da Okan Buruk işe hızlı başladı. Transfer çalışmalarına yön vermeye başlayan tecrübeli çalıştırıcı raporlarını yönetime iletti. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Okan Buruk, Benfica'nın yıldızı Joao Mario'yu çok istiyor.

KİME NİYET, KİME KISMET!

Joao Mario'nun transferi için Lizbon'a gittiği iddia edilen Cenk Ergün'ün Seferovic için de görüştüğü belirtildi. Portekiz kaynaklarında yer alan haberlerde, maliyeti dolayısıyla Benfica'nın elden çıkartmak istediği Seferovic için Galatasaray'a paket şeklinde bir teklifte bulunacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Joao Mario ile anlaşması durumunda Seferovic de bu transfere dahil olacak.

124 GOL 45 ASİST

Kariyeri boyunca 422 maça çıkan golcü oyuncu 124 kez fileleri sarsarken 45 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar bu transfer iddiasının ortaya atılması üzerine sosyal medyada "Gelirse her maç gol atar. Türkiye'de Ronaldo etkisi yaratır" yorumlarında bulundu.



