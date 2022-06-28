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Okan Buruk kafaya koydu, Galatasaray'ı şampiyon yapacak! Paket haline transfer sürprizi...

28.06.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer çalışmaları için gaza basıldı. Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından planlamalara başlayan sarı-kırmızılılarda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlaması yapılıyor. Portekiz bağlantılarını kullanan Galatasaray'da hedef Benfica'nın yıldız orta sahası Joao Mario... Bu transfer için Lizbon'a giden Cenk Ergün büyük bir sürprizle karşılaştı. İşte detaylar...

Okan Buruk kafaya koydu, Galatasaray'ı şampiyon yapacak! Paket haline transfer sürprizi...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da Okan Buruk işe hızlı başladı. Transfer çalışmalarına yön vermeye başlayan tecrübeli çalıştırıcı raporlarını yönetime iletti. Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Okan Buruk, Benfica'nın yıldızı Joao Mario'yu çok istiyor.

KİME NİYET, KİME KISMET!

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Joao Mario'nun transferi için Lizbon'a gittiği iddia edilen Cenk Ergün'ün Seferovic için de görüştüğü belirtildi. Portekiz kaynaklarında yer alan haberlerde, maliyeti dolayısıyla Benfica'nın elden çıkartmak istediği Seferovic için Galatasaray'a paket şeklinde bir teklifte bulunacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların Joao Mario ile anlaşması durumunda Seferovic de bu transfere dahil olacak.

124 GOL 45 ASİST

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Kariyeri boyunca 422 maça çıkan golcü oyuncu 124 kez fileleri sarsarken 45 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar bu transfer iddiasının ortaya atılması üzerine sosyal medyada "Gelirse her maç gol atar. Türkiye'de Ronaldo etkisi yaratır" yorumlarında bulundu.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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