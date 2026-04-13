Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası müjdeyi verdi!

Okan Buruk, sakatlığı sonrası Osimhen’in antrenmanlara başladığını açıkladı. Nijeryalı yıldızın hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda olması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan sakatlık süreciyle ilgili net konuşan Buruk, oyuncunun geri dönüşüyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırdı.

DÖNÜŞÜ NETLEŞTİ

Liverpool deplasmanında oynanan mücadelede sakatlanan Victor Osimhen’in sahalara ne zaman döneceği merak konusuydu. Kocaelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, yıldız oyuncunun iyileşme sürecini tamamladığını duyurdu.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Deneyimli teknik adam, Osimhen’in yeniden antrenmanlara başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak."

ANKARA'DA KADRODA

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00’de Ankara’da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Volkan Demirel’in çalıştırdığı rakibiyle oynayacağı mücadelede Osimhen’in kadroda yer alması bekleniyor. Bu gelişme, sarı-kırmızılı ekip için kritik karşılaşma öncesi önemli bir moral kaynağı oldu.

