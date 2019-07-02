Okan Buruk: Muriç için bir görüşmemiz oldu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonun ilk idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in yeni sezonda şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceğini belirten Buruk, “Hepimiz için önemli bir görev. Özellikle ben ve ekibim için. Yeni sezon yeni hedefler var. Bir yenilik başladı. Başakşehir’in hedefleri neyse bu doğrultuda yola çıktık. Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi. 5 haftalık bir süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek istiyoruz. Daha sonra lig yarışı başlayacak. Şampiyonluk hedefinden vazgeçmemiş bir takım olarak yola devam edeceğiz” dedi.
'SAVUNMAYA İKİ ADAM ALACAĞIZ'
Takımdaki bütün oyuncuların durumunu görmek istediğini belirten Buruk, “Başakşehir takımının planlamasında Aziz, Muhammet ve Furkan daha önce anlaşılmış oyunculardı. Sonra Fredrik Gulbrandsen’i aldık. Transfer devam edecek. Kadrodan ayrılan isimler de olacak ama önce kadro yapımızı şekillendirmek istiyoruz. Ben yeni bir teknik adamım, hepsini görmek ve şans vermek istiyorum. Kadro şekillendirmesini doğru yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Deneyimli hoca, Visca ve Mahmut Tekdemir’in ismini 3 büyüklerle anılması hakkında ise, “Teklifler, düşünceler olabilir. Her gün bir oyuncumuzu bir takıma yazıyorlar. Gazetelere bakarsak 10 oyuncumuz eksik olacak sahada. Biz transfer yapabilecek durumdayız. Oyuncu bırakmak istemiyoruz. Azubuike ile ilgileniyoruz. Öncelik Rizespor’daydı ve oyuncuyla anlaşamadı. Beğendiğim bir isim, görüşmelerimiz sürüyor. Onun dışında 3 oyuncuyla da temaslarımız sürüyor. En doğru transferleri yapıp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Özellikle savunmaya iki isim almak istiyoruz” yorumunu yaptı.
'MURİÇ İÇİN BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU'
Vedat Muriç’i takımda görmek istediklerini ve oyuncuyla bir temaslarının olduğunu belirten Buruk, “Vedat bizim düşündüğümüz ve istediğimiz oyunculardan biri. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de teklifleri var. Vedat’ı tanıyan biri olarak çalışmak isterim. Vedat gibi bir oyuncuyu kadroda görmek isterim. Resmi bir teklif olmadı ama görüşmelerimiz oldu” ifadelerini kullandı.
Takımda sakatlıkları süren Epureanu ve Arda hakkında da konuşan Okan Buruk, “Epureanu’nun sakatlığı biraz daha sürecek gibi. Arda’nın da kamp döneminde takımla olmasını düşünüyoruz. Milli Takım'da olan oyunculara da ekstra bir hafta izin vereceğiz” açıklamalarında bulundu.
'EMRE'NİN EKSİKLİĞİNİ KAPATMAK ZOR OLACAK'
Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye imza atan Emre Belözoğlu hakkında da şunları söyledi:
“Emre çok değerli bir oyuncu. Emre’nin takım üzerindeki kaptanlık rolü önemli. Fenerbahçe’de başarılar diliyorum. Emre’nin eksikliğini kapatmak biraz zor ama burada bize de büyük iş düşüyor. Bu eksikliği kapatıp yolumuza bakacağız. Emre bu camiaya önemli hizmetler etti. Yeni bir sayfa açtı. Başarılar diliyoruz.” (İHA)
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