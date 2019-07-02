Okan Buruk: Muriç için bir görüşmemiz oldu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonun ilk idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in yeni sezonda şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceğini belirten Buruk, “Hepimiz için önemli bir görev. Özellikle ben ve ekibim için. Yeni sezon yeni hedefler var. Bir yenilik başladı. Başakşehir’in hedefleri neyse bu doğrultuda yola çıktık. Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi. 5 haftalık bir süremiz var. En iyi şekilde hazırlanıp, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek istiyoruz. Daha sonra lig yarışı başlayacak. Şampiyonluk hedefinden vazgeçmemiş bir takım olarak yola devam edeceğiz” dedi.

'SAVUNMAYA İKİ ADAM ALACAĞIZ'

Takımdaki bütün oyuncuların durumunu görmek istediğini belirten Buruk, “Başakşehir takımının planlamasında Aziz, Muhammet ve Furkan daha önce anlaşılmış oyunculardı. Sonra Fredrik Gulbrandsen’i aldık. Transfer devam edecek. Kadrodan ayrılan isimler de olacak ama önce kadro yapımızı şekillendirmek istiyoruz. Ben yeni bir teknik adamım, hepsini görmek ve şans vermek istiyorum. Kadro şekillendirmesini doğru yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Deneyimli hoca, Visca ve Mahmut Tekdemir’in ismini 3 büyüklerle anılması hakkında ise, “Teklifler, düşünceler olabilir. Her gün bir oyuncumuzu bir takıma yazıyorlar. Gazetelere bakarsak 10 oyuncumuz eksik olacak sahada. Biz transfer yapabilecek durumdayız. Oyuncu bırakmak istemiyoruz. Azubuike ile ilgileniyoruz. Öncelik Rizespor’daydı ve oyuncuyla anlaşamadı. Beğendiğim bir isim, görüşmelerimiz sürüyor. Onun dışında 3 oyuncuyla da temaslarımız sürüyor. En doğru transferleri yapıp kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Özellikle savunmaya iki isim almak istiyoruz” yorumunu yaptı.