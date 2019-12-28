Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

Ligde Kasımpaşa ile yapacakları maç öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Arda Turan hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili soruyu yanıtladı.
Buruk "Arda'nın ufak bir sakatlığı vardı. Bu hafta da özel çalışmalar yapıyor. Bu konuyla ilgili başkanımız (Göksel Gümüşdağ) açıklama yaptı. Herhangi bir değişiklik yok. Kadroda bizimle birlikte değil. Arda; sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve çok çalışkan bir oyuncu. İnşallah onun için de hayırlısı olur. Futbolculuk zamanımda birlikte oynadık. Diğer zamanlarda da bağlantımız kopmadı. Sevdiğim bir insan. Çok da iyi bir oyuncu. Belki de Türkiye'nin kariyer olarak en önemli oyuncusu. Öyle bir düşüncesi olursa, bundan sonraki hayatında onun için hayırlısı olsun" dedi.
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