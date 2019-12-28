SPOR
  4. Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.12.2019 18:20 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, transferde Galatasaray ile ismi geçen Arda Turan hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

Ligde Kasımpaşa ile yapacakları maç öncesinde yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Arda Turan hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"HAYIRLISI OLSUN"

Buruk "Arda'nın ufak bir sakatlığı vardı. Bu hafta da özel çalışmalar yapıyor. Bu konuyla ilgili başkanımız (Göksel Gümüşdağ) açıklama yaptı. Herhangi bir değişiklik yok. Kadroda bizimle birlikte değil. Arda; sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve çok çalışkan bir oyuncu. İnşallah onun için de hayırlısı olur. Futbolculuk zamanımda birlikte oynadık. Diğer zamanlarda da bağlantımız kopmadı. Sevdiğim bir insan. Çok da iyi bir oyuncu. Belki de Türkiye'nin kariyer olarak en önemli oyuncusu. Öyle bir düşüncesi olursa, bundan sonraki hayatında onun için hayırlısı olsun" dedi.

Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklamaYerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? Flaş açıklama
Galatasaray'da Arda Turan tartışmasıGalatasaray'da Arda Turan tartışması
Fatih Terim'den şampiyonluk mesajıFatih Terim'den şampiyonluk mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray arda turan Transfer okan buruk galatasaray arda turan

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de

Eski Fenerbahçeli futbolcu Süper Amatör Lig'de

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Beşiktaş'tan Balotelli bombası

Beşiktaş'tan Balotelli bombası

Hamzaoğlu'ndan küfür açıklaması

Hamzaoğlu'ndan küfür açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaraylı yıldıza Avrupa'dan talip var!

Galatasaraylı yıldıza Avrupa'dan talip var!

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Galatasaray'da Arda Turan tartışması

Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı

Fatih Terim'den şampiyonluk mesajı

Galatasaray'ın devre arası hazırlık programı belli oldu

İşte G.Saray'ın kamp programı

Mehmet Demirkol'dan Arda Turan'a Burak Yılmaz benzetmesi

Arda Turan'a Burak benzetmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.