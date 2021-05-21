Okan Buruk'tan Galatasaray iddialarına cevap

Mustafa Cengiz'le Fatih Terim'le yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'ın Okan Buruk'la ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la görüştüğü iddialarını yalanladı.

"TEKLİF ALMADIM"

Buruk'ın yakın arkadaşı gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel twitter hesabından, ''Az önce Okan Buruk'la konuştum, "Yusuf Günay'la görüştüğüm iddiaları yalan, kendisinin telefonu bile yoktur bende... Mustafa Cengiz ya da başka biriyle Galatasaray'a dair ne bir görüşmem oldu ne de şu ana kadar bir teklif aldım" dedi.'' paylaşımını yaptı.

'GALATASARAY'LA ANILMAK MUTLULUK VERİCİ' DEMİŞTİ

Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda adının Galatasaray'la anılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtmiş ve, ''Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici." ifadelerini kullanmıştı.

