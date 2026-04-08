Okan Buruk'tan Göztepe maçında takıma neşter! Çok sürpriz kadro

Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından çıkacağı kritik Göztepe deplasmanı öncesi kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. TRT Spor'un paylaştığı muhtemel 11'e göre teknik direktör Okan Buruk, hem zorunlu eksikler hem de form grafiği nedeniyle sahaya sürprizlerle dolu bir kadro sürmeye hazırlanıyor.

RADİKAL DEĞİŞİM: FORVETTE BARIŞ ALPER!

Trabzonspor derbisinde alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray, Göztepe karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahada olacak. Sakatlığı süren Osimhen ve form durumu sebeiyle kulübeye çekilmesi beklenen Icardi'nin yokluğunda, en ileri uçta Barış Alper Yılmaz gol silahı olarak görev yapacak.

SAVUNMA VE ORTA SAHADA YENİ KURGU

Cezalı Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda savunmanın merkezinde Singo ve Davinson Sanchez ikilisi görev alırken, sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Eren Elmalı defans hattını tamamlayacak.

ASPRILLA SÜRPRİZİ!

Orta sahanın merkezinde Lemina ve tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan oyunun temposunu belirleyecek. Hücum hattının arkasındaki üçlüde ise Sallai, Asprilla ve dünya yıldızı Leroy Sane; Barış Alper’e gol yollarında destek verecek.

TAKIMA UYARI!

Zorlu maç önesi teknik direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi. Buruk, "Maça iyi başlamamız ve erken gol bulmamız çok önemli. Diğer şekilde rakibin direnci artıyor ve taraftar da havaya giriyor. Her maç bir final ve bizim takılmamızı bekleyen bir ittifak var. Kenetlenmeli ve bize yakışan bir skoru almalıyız." dedi.

MUHTEMEL İLK 11'LER!

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sane, Barış Alper.