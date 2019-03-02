Okan Buruk'tan Halil Umut Meler'e tepki: Bu statlardan etkileniyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un sözleri...
"Keşke sadece 1 kişi eksik oynasaydık, daha iyi olabilirdi. Maça golle başladı, ikinci golü yakalamak için çok fazla şanslar oluşturamadık. Rakibimize de pozisyon verdi. Korner oldu, korner de yoktu. Soldado'dan çıkmıştı. Olmayan kornerden gol yedik. 10 kişi kaldık, hakemin kararı doğruydu. İlk yarıda birkaç tane Fenerbahçeli oyunculara sarı kart göstermedi, aynı şiddetteki faullere."
VERDİĞİ KARARLARDA HATA BEKLİYORDUK
Soyunma odasında oyuncularıma dedim ki, "Bir 45 dakika var, rakibimizin ne durumda olduğunu biliyoruz. İyi başlar, biraz önde basarsak 10 kişi kalmak önemli değil". 10 kişi olmamız rağmen 2-2'yi yakaladık. Daha önde oynayan takım bizdik. Kaybetmeyi hak etmedik. Üçüncü golde de, verilen kararlarda da hata bekliyorduk. Ofsayt olan pozisyon penaltı oldu. 3-2 kaybettik.
HAKEM BU STADYUMLARDAN ETKİLENİYOR
Fenerbahçeli futbolcuları ve Fenerbahçe'yi galibiyetlerinden dolayı kutluyorum ama soru işaretlerimiz var. Hakem özellikle bu tür deplasmanlarda, bu tür büyük stadyumlarda etkileniyor. 2 hafta önce de bizim maça gelmişti. Tekrar bizim maça niye verdiler anlamamıştık.
Pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gündem olmaz, gösterilmez ama dediğim gibi kazanmayı hak eden oyuncularımdı. Fenerbahçeli oyuncuları 90 dakikalık mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Her iki takımda gelecek haftalarda inşallah daha başarılı sonuçlar alır."
MELNJAK: FENERBAHÇE'Yİ YENEBİLECEKKEN YENİLGİYLE AYRILIYORUZ
Çaykur Rizespor'un attığı 2 gole de imza atan Dario Melnjak, Fenerbahçe'ye kaybettikleri 3-2'lik maçın ardından "Maça golle başlamak bizim için çok iyi olmuştu. Sonrasında rakibimiz oyunu kontrol etti. İkinci yarı 10 kişi kalmamıza rağmen daha iyi oynadık. Buradan puan ya da puanlar alabilecekken, Fenerbahçe'yi yenebilecekken yenilgiyle ayrılıyoruz. 3-2'lik yenilgiye rağmen iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Bizim amacımız kendi oyun yapımızı sahaya yansıtmak. Geriden kaleciyle birlikte oyunu kurmak. Fenerbahçe çok baskı kurduğu için bunu yapamadık ama kalan maçlarda buna devam edip başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
VEDAT MURIQI: MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK
Çaykur Rizespor'un yıldızı Vedat Muriqi ise "Futbolda bireyselden çok kollektif bir oyun. Takımın ne yaptığı önemli. İyi bir şeyler yapmış olabiliriz ama oynadığımız iyi futbolun da keyfine varamadık. Mağlubiyeti hak etmedik, 10 kişi kalmamıza rağmen. İkinci yarı golü bulana kadar iyi mücadele ettik. İlk yarıda da öyle oynasaydık, sonuç daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Haftaya inşallah içeride Kayserispor'u yeneriz ve serimize devam ederiz" dedi.
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