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Okan Buruk'tan, İrfan Can'ın transferi konusunda açıklama

23.01.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Okan Buruk'tan, İrfan Can'ın transferi konusunda açıklama

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İrfan Can Kahveci'nin transferi için konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci için açıklamalarda bulundu.

"İrfan Can ile ilgili teklifleri tabii ki yönetimimiz değerlendirecektir" diyen Okan Buruk, "Kulüp çıkarları için olumlu bir teklif gelirse kulüp bunu değerlendirecektir. Edin Visca'nın olmaması, Chadli'nin olmaması, Giuliano'nun olmaması. Hücum hattında zaten eksiğiz. İrfan Can'la ilgili düşünce olursa, yönetimimiz karar verecek. Şu anda hper şeyin yakın olduğunu da söyleyemeyiz. En doğru kararı yönetim verecektir." ifadelerini kullandı.

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