Süper Lig'de bir ilk: Hakem atamalarında Anthony Taylor dönemi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve istifa etmesiyle sarsılan Türk futbolunda yeni bir döneme giriliyor. Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması öncesinde hakem atamalarının kimler tarafından yapılacağı merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Mevcut MHK üyelerinin yanı sıra MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve beraberindeki iki İngiliz eğitmenin bu haftaki hakem atamalarında görev alacağı açıklandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Geçmiş yıllarda sahalarda veya VAR odasında yabancı hakemlerin görev alması gibi uygulamalar hayata geçirilmiş olsa da, atama kurulunda doğrudan yabancı bir ismin yer alması Türk futbol tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Anthony Taylor ve ekibinin atamalarda doğrudan söz sahibi olması, yabancı bir futbol adamının Türk hakemliğinde ilk kez idari ve karar verici irade konumuna gelmesini sağladı.

MHK'DE GEÇİCİ SÜREÇ VE YENİ YAPILANMA

"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Ferhat Gündoğdu tutuklanırken, kurulun diğer üyeleri geçici olarak görevlerini sürdürüyor. TFF'nin yeni MHK'yi oluşturma çalışmaları devam ederken, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının atamaları da mevcut başkanvekili Hikmet Öksüzoğlu ve kurul üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Süper Lig ve 1. Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemlerin ise Anthony Taylor ve ekibinin katılımıyla netleşerek açıklanması bekleniyor.