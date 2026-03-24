Okan Buruk'tan 'kesin alın' talimatı! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a: İşte yeni sezonun ilk transferi

Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk hedefi doğrultusunda şimdiden gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılıların başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk’un gözdesi olan yıldız futbolcuyu kadroya katmak için transfer önceliklerini belirledi.

KOOPMEINERS LİSTE BAŞI

Takvim’in haberine göre, listenin ilk sırasında Juventus forması giyen orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners bulunuyor. Galatasaray, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Koopmeiners için sezon sonunda resmi temasları başlatmayı planlıyor ve bu transfer için önemli bir bütçe ayırmayı düşünüyor.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON

Bu sezon İtalya Serie A’da gösterdiği performansla dikkat çeken Koopmeiners, Juventus formasıyla 39 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak öne çıkıyor.