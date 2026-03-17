Okan Buruk'tan Liverpool kararı! İlk 11'ini belirledi: Davinson'un yerine...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray’da, son haftalarda yükselen performans grafiği teknik heyetin planlarını da şekillendiriyor. Sarı kırmızılıların İngiltere’de sahaya hangi dizilişle çıkacağı büyük merak konusu.

OKAN BURUK SİSTEMİ KORUYACAK

Teknik direktör Okan Buruk’un, İstanbul’daki ilk maçta tercih ettiği oyun planına sadık kalması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının ilk 11’deki 10 oyuncuyu büyük ölçüde netleştirdiği, yalnızca tek bir bölgede karar aşamasında olduğu ifade ediliyor.

SANCHEZ’İN YOKLUĞU PLANI DEĞİŞTİRDİ

Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Sanchez’in eksikliği savunma kurgusunda zorunlu değişikliğe yol açtı. Buruk’un bu bölgede Singo’yu Abdülkerim’in yanına çekerek savunma hattını yeniden şekillendireceği öğrenildi.

SAĞ BEKTE KRİTİK TERCİH

Savunmadaki bu değişim, sağ bek pozisyonunda bir tercih yapılmasını zorunlu kıldı. Teknik heyetin Sallai ile Boey arasında kaldığı, oyunculardan birinin hücum katkısı, diğerinin ise savunma direnciyle öne çıktığı belirtiliyor. Son kararın maç öncesi taktik çalışmada verileceği kaydedildi.

İLK 11 BÜYÜK ORANDA NETLEŞTİ

Belirsizliğin sürdüğü sağ bek dışında kadronun önemli bölümü şekillenmiş durumda. Kalede Uğurcan’ın görev alması beklenirken, sol bekte Jakobs’un forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada Torreira ve Lemina’nın yanında, hücum bağlantısında Sara’nın yer alacağı ifade ediliyor. Kanatlarda Barış ve Lang’in görev yapması planlanırken, gol yollarında ise Osimhen’in sahaya ilk 11’de çıkması kesin gözüyle bakılıyor.