Okan Buruk dünya tarihine geçti! Pep Guardiola'nın rekorunu egale etti

Galatasaray, Antalyaspor engelini 4-2 ile geçerek 26. şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 7'ye çıkardı. Gecenin asıl kahramanı Okan Buruk ise Pep Guardiola ile paylaştığı kürsüde "aynı takımla" bunu başaran ilk teknik adam olarak dünya futbol tarihine geçti.

Burak Kavuncu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılılar sadece Türkiye'de değil, dünya futbol tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bir dominasyona imza attı.

26. ŞAMPİYONLUK VE DÜNYA REKORU: OKAN BURUK TARİHİ YENİDEN YAZDI!

Avrupa'nın en büyük 10 ligi dikkate alındığında, bugüne kadar hem oyuncu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek isim Pep Guardiola idi. Ancak Okan Buruk, bu devasa başarıyı bir adım öteye taşıdı. Buruk; hem futbolculuk döneminde hem de teknik adamlık koltuğunda bu seriyi aynı kulüple (Galatasaray) yakalayan dünya üzerindeki ilk ve tek isim olmayı başardı.

İKİ DÖNEM, SEKİZ KUPA, TEK İMPARATORLUK

Okan Buruk’un kariyeri, üst üste kazanılan şampiyonluk serileriyle adeta bir başarı destanına dönüştü:

1996-2000: Futbolcu olarak üst üste 4 Şampiyonluk

2022-2026: Teknik Direktör olarak üst üste 4 Şampiyonluk

Türk futbolunda bu iki unvana aynı anda sahip olan ilk isim olan Buruk, Galatasaray genetiğindeki "kazanma" arzusunu her iki rolde de sahaya yansıttı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA TARİHİ FARK: 26 - 19

Süper Lig tarihinin en fazla şampiyon olan kulübü unvanını elinde bulunduran Galatasaray, toplam kupa sayısını 26'ya yükseltti. Ezeli rakibi Fenerbahçe (19) ile arasındaki şampiyonluk farkını 7'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, ulaşılamaz bir rekora doğru yelken açtı.

ANTALYA KARŞISINDA ŞAMPİYONLUK GECESİ

Sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Aslanlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Rams Park'ta ve tüm Türkiye'de kutlamaların fitilini ateşledi. Okan Buruk ve öğrencileri, sergiledikleri istikrarlı performansla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyerek gövde gösterisi yaptı.

EN YÜKSEK YÜZDE YİNE ONDA!

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%80) ve puan ortalaması (2.5) yakalayan teknik direktör Okan Buruk (Galatasaray

FATİH TERİM'İ YAKALADI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde kazandığı ligde üst üste 4 kez şampiyonluk başarısını teknik adam olarak da tekrarladı

Böylece teknik adam olarak Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu

Fatih Terim Galatasaray ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 şampiyonluk yaşayarak, ligde bunu gerçekleştiren ilk isim olmuştu

"HEDEFİM BİTMEDİ! ÜST ÜSTE 5. KEZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Okan Buruk: "Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz.

Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.

Hedefim bitmedi. Üst üste 5. kez şampiyon olacağız."

