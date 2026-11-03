Okan Buruk'tan maça saatler kala karar! Stuttgart maçında sürpriz 11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna galibiyetle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Stuttgart engelini de aşarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor. Okan Buruk'un takımı mücadeleye tam kadro hazırlandı.

Konuk ekip Stuttgart'ta ise üç önemli isim sakatlıkları nedeniyle İstanbul'daki karşılaşmada forma giyemeyecek. Josha Vagnoman, Angelo Stiller ve Leo Sauer, Galatasaray karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

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OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ TERCİH

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Stuttgart karşılaşmasının ilk 11'inde dikkat çeken bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının, sağ bek pozisyonunda Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu tercihin arkasında ise kadrodaki oyuncuların son durumları bulunuyor. Roland Sallai'nin son haftalarda arka arkaya çok sayıda maçta görev alması, Wilfried Singo'nun ise sakatlığını yeni atlatması nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte değerlendirilmesi bekleniyor.

Konyaspor deplasmanında dinlendirilen milli futbolcunun, Stuttgart karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Okan Buruk'un Stuttgart karşısında sahaya sürmesi beklenen Galatasaray ilk 11'i şöyle:

Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Victor Osimhen.