Okan Buruk ve futbolcular Fenerbahçe'yi tiye aldılar!

Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de tribünlerden Ali Koç, yönetim ve futbolculara büyük tepki gösterildi. Fenerbahçe tribünlerinde büyük boşluklar göze çarparken, maça gelen taraftarlar da yönetim ve takımı protesto etti.

"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI YAPILDI!

Taraftarlar "Ali Koç istifa" ve "yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

OKAN BURUK VE FUTBOLCULARDAN GÖNDERME!

"Ali Koç istifa" sözlerini Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcular tiye aldı.

Şampiyonluk sonrası basın toplantısında büyük sevinç yaşayan Okan Buruk ve futbolcular, "İstifa! İstifa! Okan Buruk istifa!" sözleriyle toplantıya damga vurdular.

İşte o anlar...