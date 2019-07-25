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Okan Derici'den Altınordu'ya övgü

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 25.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun orta saha oyuncusu Okan Derici, kırmızı-lacivertli kulübün bir fabrika gibi çalıştığını vurgulayarak, "Avrupa'da doğdum, Galatasaray'da forma giydim ama böyle sisteme sahip bir kulüpte daha önce hiç yer almadım" dedi.

Okan Derici'den Altınordu'ya övgü

Erzurum kampında 15 yaşındaki Burak İnce ile aynı odayı paylaşıp ağabeylik yapan Okan Derici, "Çağlar, Cengiz, Barış, Berke, Alican, Erce bu sistemin ürünü. Yarın başka yıldızlar çıkacak, burası sadece futbol kulübü değil, bir eğitim kurumu" diye konuştu.

Gençlere ağabeylik yapmanın çok değerli bir görev olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Şu anda altyapı patentli 14 oyuncu ile birlikteyiz. Bu gençlerin çoğu yarın bir gün Avrupa'nın en önemli ekiplerinde forma giyecekler. Bizler de onlara sadece futbol öğretmiyor, ağabeylik yapıyoruz. Erzurum'da çok iyi bir hava yakaladık, başarıya odaklandık. Ancak başarı kadar önemli olan bir değer var ki, o da iyi birey ve iyi vatandaş olabilmek" şeklinde konuştu.

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