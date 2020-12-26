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Okan Koçuk: "Muslera'dan sonra çok zor"

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.12.2020 22:48 | Son Güncelleme

Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Okan Koçuk: "Muslera'dan sonra çok zor"

Galatasaraylı kaleci Okan Koçuk, Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Muslera'dan sonra Galatasaray kalesini korumanın çok zor olduğunu dile getiren Okan, "Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor iş. Benim gördüğüm en iyi kaleci o. Fatih Ağabey ile birlikte kaleyi teslim attık. Çok iyi savunma yapıyoruz. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık. Hocamız hafta içi çok iyi çalıştırdı ve taktikleri eksiksiz yerine getirdik" dedi.

Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Okan, "Buradan galibiyetle ayrılmak çok iyi. Mücadele veren tüm takım arkadaşlarıma tebrikler. Takım halinde çok iyiydik. Hocamız yukarıda olsa bile bizi çok iyi çalıştırdı. Taktik disiplinle kazandık." şeklinde konuştu.

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