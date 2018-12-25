Okan Kurt çok sinirlendi! 'Oğlum DM atıyormuşsun kadınlara'

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programı, gündemi sarsacak bir iddia ortaya attı. Program, Okan Kurt'un "Almanya'da bir kadından sürekli para istediğini ve Demet Akalın'la evliliğinin mantık evliliği" olduğu, hatta Kurt'un Akalın'ı aldattığı iması ekrana taşındı.

İddiaların ardından dün yılbaşı programı için bir çekime katılan Kurt ile Beyaz TV'nin muhabiri arasında kısa süreli bir tatsızlık yaşandı.

Bu haberin yayınlanmasının ardından, Beyaz TV'nin muhabiri Uğur Kotan ile Okan Kurt FOX ekranlarında yayınlanan 'Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı özel programının çekiminde karşılaştı.

Okan Kurt, kendisine soru sormak isteyen muhabire çok sert davrandı. İkili arasında tartışma çıktı.

"BENİMLE KONUŞURKEN DELİKANLI GİBİ KONUŞ"

Uçankuş kameralarına yansıyan olayda Okan Kurt, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirin soruları üzerine nereden geldiği soran ve Beyaz Tv'nin muhabiri olduğunu öğrenen Kurt, önce kibarca konuşmak istemediğini söyledi. Muhabirin yanına gelmesiyle sinirlenen Kurt, "Benimle konuşurken delikanlı gibi konuş." diyerek sert çıktı.

İDDİALARI TİYE ALDILAR

Almanya'da yaşayan kadınlardan para istediği iddia edilen Okan Kurt ile Demet Akalın, çektikleri video ile çıkan haberleri ti'ye aldı. Kurt'la video çeken Akalın, "Oğlum oğlak burcuymuşsun, DM atıyormuşsun kadınlara. Peki onların akıllarına seninle Facetime (Yüzyüze konuşma) yapmak gelmiyormuymuş. Artık inanan da yok ayıp artık ya" diyerek yalanladı.

