Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Demet Akalın'ın, sosyal medya üzerinden eşi Okan Kurt'un restoranda rehin alındığını duyurması üzerine, gözler Okan Kurt'a çevrildi. Sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga ettiğini söyleyen Okan Kurt, tartıştığı komşusunun Cumhurbaşkanının berberi olduğunu iddia ettiğini belirterek ''Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk'' açıklaması yaptı.

OKAN KURT NEDEN KAVGA ETTİ?

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un, işlettiği restoranda yan komşusunun tehdidine maruz kaldığı iddia edildi. Kurt'un ifadesine göre; Okan Kurt'un kavga ettiği restoran sahibi, Cumhurbaşkanının berberi olduğunu ve sokağın sahibi olduğunu belirterek daha öncesinde de Okan Kurt ve ailesiyle uğraşmış, hatta Okan Kurt'un arabasını parçalamıştı. Tartışmanın tırmanmasıyla olayın büyüdüğü ve Okan Kurt'un rehin alındığı öne sürüldü.

Eşinin restorandan çıkarılmadığını ve içeriye polisin girmesine izin verilmediğini belirten Demet Akalın ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

OKAN KURT KİMDİR, NERELİDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Okan Kurt, aslen Gazianteplidir. Okan Kurt, 5 yıl ABD'de yaşadı, ardından İtalya'ya taşındı.

2012 yılında ünlü şarkıcı Demet Akalın ile evlenerek adını geniş kitlelere duyurdu. Çiftin, evlendikten 2 yıl sonra Hira adını verdikleri kızları doğdu.

OKAN KURT NE İŞ YAPIYOR?

Küçük yaştan beri ticaretle ilgilenen Okan Kurt, aile şirketi olan Martaş Lojistik'i yönetiyor. Bir dönem büyük borçlanan şirket, Demet Akalın ve Okan Kurt'un Beykoz'daki evlerinin haczedilmesine neden olmuştu. Demet Akalın, eşinin işleri nedeniyle evindeki eşyaların götürülmesi sonrası, 2018 yılında evliliğini bitirmişti. Ancak çift, yeniden bir araya geldi.

Okan Kurt ve Demet Akalın şimdilerde Beykoz'da bulunan bir restoran işletiyorlar. Okan Kurt, daha öncelerde basına yaptığı açıklamada, restoranın kardeşine ait olduğunu iddia etmişti.

Kamera önü deneyimi de bulunan Okan Kurt, Demet Akalın'ın "Şerefime Namusuma" klibinde oynadı. Ayrıca, Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filmine de konuk oyuncu olarak katıldı.



