MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

18.10.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga ettiği haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın, sosyal medya hesabından eşinin rehin alındığını söyleyerek yardım istedi. Magazin dünyasını sarsan haber sonrası, Okan Kurt'un kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edildi.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Demet Akalın'ın, sosyal medya üzerinden eşi Okan Kurt'un restoranda rehin alındığını duyurması üzerine, gözler Okan Kurt'a çevrildi. Sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga ettiğini söyleyen Okan Kurt, tartıştığı komşusunun Cumhurbaşkanının berberi olduğunu iddia ettiğini belirterek ''Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustuk'' açıklaması yaptı.

OKAN KURT NEDEN KAVGA ETTİ?

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un, işlettiği restoranda yan komşusunun tehdidine maruz kaldığı iddia edildi. Kurt'un ifadesine göre; Okan Kurt'un kavga ettiği restoran sahibi, Cumhurbaşkanının berberi olduğunu ve sokağın sahibi olduğunu belirterek daha öncesinde de Okan Kurt ve ailesiyle uğraşmış, hatta Okan Kurt'un arabasını parçalamıştı. Tartışmanın tırmanmasıyla olayın büyüdüğü ve Okan Kurt'un rehin alındığı öne sürüldü.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Eşinin restorandan çıkarılmadığını ve içeriye polisin girmesine izin verilmediğini belirten Demet Akalın ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

OKAN KURT KİMDİR, NERELİDİR?

Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Okan Kurt, aslen Gazianteplidir. Okan Kurt, 5 yıl ABD'de yaşadı, ardından İtalya'ya taşındı.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

2012 yılında ünlü şarkıcı Demet Akalın ile evlenerek adını geniş kitlelere duyurdu. Çiftin, evlendikten 2 yıl sonra Hira adını verdikleri kızları doğdu.

OKAN KURT NE İŞ YAPIYOR?

Küçük yaştan beri ticaretle ilgilenen Okan Kurt, aile şirketi olan Martaş Lojistik'i yönetiyor. Bir dönem büyük borçlanan şirket, Demet Akalın ve Okan Kurt'un Beykoz'daki evlerinin haczedilmesine neden olmuştu. Demet Akalın, eşinin işleri nedeniyle evindeki eşyaların götürülmesi sonrası, 2018 yılında evliliğini bitirmişti. Ancak çift, yeniden bir araya geldi.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Okan Kurt ve Demet Akalın şimdilerde Beykoz'da bulunan bir restoran işletiyorlar. Okan Kurt, daha öncelerde basına yaptığı açıklamada, restoranın kardeşine ait olduğunu iddia etmişti.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?

Kamera önü deneyimi de bulunan Okan Kurt, Demet Akalın'ın "Şerefime Namusuma" klibinde oynadı. Ayrıca, Şahan Gökbakar'ın "Osman Pazarlama" filmine de konuk oyuncu olarak katıldı.

Okan Kurt neden kavga etti, rehin mi alındı? Okan Kurt kimdir, nerelidir ve ne iş yapıyor?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur pozDefne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz
PARTNERÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem olduÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem oldu
Demet Şener'in kopyasıydı! Son hali olayDemet Şener'in kopyasıydı! Son hali olay
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

Tarifeli yolcu uçağında Kılıçdaroğlu şaşkınlığı

Tarifeli yolcu uçağında Kılıçdaroğlu şaşkınlığı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.