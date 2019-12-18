Okan Kurt’un Tuzla-Galatasaray maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu!

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un Tuzlaspor-Galatasaray maçında ekrana yansıyan görüntüsü Twitter'da gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt da mücadeleyi takip etti. Maçın ilk yarısında Okan Kurt, karşılaşmayı heyecanlı bir şekilde takip ederken kameralara yansıdı. Kurt’un diliyle oynaması sosyal medyada çok konuşuldu.

Kurt ve Akalın'ın Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile yakın dost olduğu biliniyor.

