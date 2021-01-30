SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Okay Yokuşlu West Bromwich için yola çıktı

Okay Yokuşlu West Bromwich için yola çıktı

30.01.2021 20:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okay Yokuşlu West Bromwich için yola çıktı

West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion ile anlaşmak üzere olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile son antrenmanına çıkarak takım arkadaşları ve teknik heyet ile vedalaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında yarın deplasmanda Granada ile karşılaşacak Celta Vigo'da Okay Yokuşlu maç kadrosuna alınmadı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Okay'ın Celta ile bugün son antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, 1-2 gün içinde İngiltere'ye seyahat edeceği belirtildi.

Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı iddia edildi.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Öte yandan Celta Vigo'yu yakından izleyen yerel basında yer alan haberlerde, sol kanat oyuncusu Uruguaylı Lucas Olaza'yı da Real Valladolid'e vermek üzere olan Celta'nın, hücum bölgesi için Everton'dan Cenk Tosun'u alabileceği ileri sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Barcelona batıyor mu?Barcelona batıyor mu?
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Diğer Haberler

Okay Yokuşlu West Bromwich için yola çıktı

Okay Yokuşlu Celta'ya veda etti, İngiltere'ye gidiyor!

ÖZET | Rayo Vallecano - Barcelona maç sonucu: 1-2

Barcelona çeyrek finalde

Barcelona'nın mali durumu alarm veriyor

Barcelona batıyor mu?

Atletico'nun önünde kimse duramıyor

Atletico'nun önünde kimse duramıyor

Zinedine Zidane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Zidane koronavirüse yakalandı

ÖZET | Cornella - Barcelona maç sonucu: 0-2

Barcelona Kral Kupası'nda ilk 16'ya kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.