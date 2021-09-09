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Okçuluk: Açık Hava Türkiye Şampiyonası

09.09.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonda ikinci gün mücadelelerine geçildi

Okçulukta Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve bu yıl ulusal açık hava organizasyonlarının sonuncusu olan şampiyonaya, 31 il, 81 kulüpten 290 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları gerçekleştiriliyor.

Organizasyon, 12 Eylül'de final atışlarıyla sona erecek.

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