Bulgaristan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'i takım madalyaları sahiplerini buldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentinde yapılan organizasyonda Türkiye, olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkekler Milli Takımı İtalya'yı 5-1 yenerek altın madalya kazandı.

Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı ise Yunanistan'ı 234-230 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin üçüncü altın madalyası ise Danimarka'yı 5-4 yenen Klasik Yay Karışık Milli Takımı'ndan geldi.

Makaralı yay kadınlar ile yay karışık milli takımlarının gümüş madalya kazandığı organizasyonda, Klasik Yay Kadınlar Milli Takımı ise Danimarka'yı 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın bireysel yarı final müsabakalarında milli sporculardan kadınlarda Songül Lök, erkeklerde Emircan Haney ve Efe Gürkan Maraş mücadele edecek.

