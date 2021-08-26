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Okçuluk Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı

26.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okçuluk Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı

﻿ Okçuluk Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Zafer Kupası Ordu'da başladı.

Vali Tuncay Sonel, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Ordu 19 Eylül Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ordu'da böyle bir şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sonel, şampiyonanın onur konukları arasında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile milli okçu Yasemin Ecem Anagöz'ün bulunduğunu söyledi.

Organizasyona çok sayıda minik sporcunun katılım sağladığını aktaran Vali Sonel, "İnşallah bundan sonra içimizden nice şampiyonlar çıkar. İçimizden çıkacak bu şampiyonlar hem milli marşımızı okuyup hem de bayrağımızı göklerde dalgalandırır." dedi.

Sonel, Ordu'nun bir spor şehri olduğuna işaret ederek, bunun için kendilerine sürekli destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de ata sporu okçuluğu yeniden canlandıranlara teşekkür etti.

Şampiyonanın açılış törenine, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Okçuluk Milli Takım Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ile sporcular ve aileleri katıldı.

470 sporcunun katıldığı şampiyona, 29 Ağustos'ta sona erecek.

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